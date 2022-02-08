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بيلوسي تصرف ما يقرب من 500 ألف دولار على رحلاتها الخاصة

8
FEBRUARY
2022
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خصصت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ما يقرب من 500 ألف دولار للرحلات الجوية الخاصة منذ أكتوبر 2020.
 
وقال تقرير نشرته new york post، إن حملة بيلوسي الانتخابية دفعت إلى شركة طيران مقرها فرجينيا، ما مجموعه 423.707.62 دولار لخدمات السفر في 10 مناسبات بين أكتوبر 2020 وديسمبر 2021، وفقا لملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية.
 
وفي يناير من العام الماضي، دفع فريق بيلوسي أيضا مبلغ 65.457.23 دولار لشركة Clay Lacy Aviation ومقرها كاليفورنيا، مما رفع نفقات الرحلات الخاصة لحملة بيلوسي الانتخابية إلى إجمالي 489.164.85 دولار.
 
كم أنه في أغسطس من العام الماضي، دفعت بيلوسي لشركة طيران أخرى 67.604.93 دولار.
 
هذا وتعرضت بيلوسي لانتقادات في سبتمبر الماضي، بعد أن قالت إن "العمل مع الصين بشأن تغير المناخ يجب أن تكون له الأسبقية على انتهاكات بكين لحقوق الإنسان ومواقفها العسكرية العدوانية تجاه هونغ كونغ وتايوان".
 
وكان وزير الخارجية الآمريكي السابق، جون كيري، تعرض أيضا لانتقادات لاستخدامه طائرة خاصة أثناء عمله كمسؤول المناخ في إدارة جو بايدن الحالية.
روسيا اليوم
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