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بسبب توتر الأوضاع فيها.. الكاظمي يأمر بتشكيل قيادة عمليات ميسان

8
FEBRUARY
2022
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أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، بتشكيل قيادة عمليات محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي، أن "القائد العام للقوات المسلحة، أمر بتشكيل قيادة عمليات ميسان، على أن تتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة".

وأضافت أن "الكاظمي كلف اللواء الركن محمد الزبيدي قائدا لقيادة العمليات".

وتشهد محافظة ميسان في الفترة الأخيرة توترا أمنيا وتعتبر ممرا أساسيا لتجارة المخدرات في العراق، كما أنها شهدت مؤخرا اغتيال قاض وضابط في الشرطة.

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