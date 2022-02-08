مكتب أردوغان: سيتم معرفة موعد زيارة بوتين إلى تركيا قريبا

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ذكر مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن موعد زيارة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تركيا سيتم معرفته خلال الأيام القريبة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين: "يتميز مقترح رئيسنا حول عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني بأهمية حيوية. أوكرانيا تنظر فيه بإيجابية، اللقاء سينعقد في حال تقديم روسيا أيضا ردا إيجابيا".

وأكد قالن أن الرئيس الروسي "سيزور تركيا، وموعد الزيرة سيتم إعلانه خلال الأيام القريبة".

وذكر أردوغان يوم 26 يناير أنه دعا بوتين إلى تركيا لإجراء لقاء ثنائي، كما أكد عدة مرات مبادرته للتوسط في حل التوتر بين روسيا وأوكرانيا عبر عقد قمة في أنقرة بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.