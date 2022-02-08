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بلينكن: أوكرانيا قد تمضي قدما في منح واقع خاص لدونباس

8
FEBRUARY
2022
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن أوكرانيا ستكون مستعدة للمضي قدما في مسألة منح واقع خاص لمنطقة دونباس في حال إيجاد "تتبع مناسب" لإجراءات تنفيذ اتفاقات مينسك.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، في واشنطن، اليوم الاثنين: "الاتفاقات تتحدث عن واقع خاص لمنطقة دونباس، وأعتقد أنه عند إيجاد تتبع مناسب سيكون الأوكرانيون جاهزين للمضي قدما".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ملتزمتان بموقف واحد من اتفاقات مينسك باعتبارها سبيلا لتسوية الأزمة في البلاد، معتبرا أن السلطات في كييف تتعامل بحسن النية مع تطبيق الاتفاقات "ما لا يمكن قوله عن روسيا".

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس شرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

وأكدت روسيا مرارا أنها ليست جزءا من بنود اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية هذا النزاع، متهمة السلطات في كييف بالسعي إلى حله عبر طرق عسكرية.

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