مصرع 19 شخصا على الأقل في انهيار جليدي بين أفغانستان وباكستان

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لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم، في انهيار جليدي أثناء محاولتهم عبور ممر جبلي يربط بين أفغانستان وباكستان، وفق ما ذكر مسؤول محلي في طالبان.



وقال المسؤول عن الإعلام والثقافة في ولاية كونار في شرق أفغانستان نجيب الله حسن عبدل لـ"وكالة الصحافة الفرنسية". إن مجموعات عدة من الأشخاص كانت تحاول عبور الحدود عندما بدأ تساقط الثلوج.



وأضاف: "تم العثور على 19 جثة حتى الآن"، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا آخرين وناجين محتملين.



ويحاول العديد من الأفغان يوميا عبور الحدود الجبلية مع باكستان بحثًا عن عمل أو سلع رئيسية للتجارة.



وارتفع عدد هذه المحاولات بشكل كبير منذ أن غرقت البلاد في أزمة إنسانية شديدة عقب عودة طالبان إلى السلطة في آب.