إيران تكشف عن آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا...

A + A -

أكدت الخارجية الإيرانية إلى أنه "من المبكر جداً أن نتكهن بشأن مستقبل المفاوضات النووية"، مؤكدة أن "الوفد الإيراني يسعى لرفع العقوبات، وسوف يستمر في إطار خطوطنا الحمراء".

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "غدا يتوجه وفدنا المفاوض إلى فيينا..نتوقع أن تعود الوفود ولا سيما وفد الولايات المتحدة بقرارات واضحة بشأن رفع العقوبات..موضوعات هامة مازالت عالقة و ليس لها حل الا من خلال القرارات السياسية"، لافتا إلى أن "ثمن القرارات الخاطئة التي اتخذتها واشنطن لا يمكن دفعها من قبل الشعب الإيراني، ويجب أن ينالوا ثقة الإيرانيين".

وأضاف خطيب زادة: "نحن بانتظار رؤية خطوات على الأرض وتغيير سلوك الطرف الآخر، مشيرا إلى أنه "يجب على الأوروبيين أن يثبتوا إرادتهم وقدرتهم لاتخاذ قرارات مستقلة".

وأكمل: "الإعفاءات الأميركية ألغيت من قبل حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي تتعلق بالتعهدات النووية، وما حدث جزئية صغيرة بشأن الأمور التي تهتم بها واشنطن، لكن فيما يتعلق برفع العقوبات التي نركز عنها لم يحدث شيئا"، معتبراً أنه "من المهم أن يعود الوفد الأميركي بعد اتخاذ قراراته الصعبة، وأن إيران اتخذت هذه القرارات الصعبة ببقائها في الاتفاق رغم انسحاب واشنطن منه".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إطار الاتفاق وأفق الاتفاق واضح جدا، والإجابات الأميركية وقراراتها توضح زمن توصلنا للاتفاق في فيينا"، مشددا على أنه "إذا أتت الوفود بنية للعمل بالتزاماتها، سيكون الاتفاق في المتناول".

وأكمل زادة: "توقيت التوصل إلى الاتفاق رهن بأجوبة الطرف الآخر وسرعة اتخاذ قراراته.. نحن عملنا ما علينا"، مؤكدا أن "إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اجراءاتنا وتعهداتنا النووية يجب أن تكون متوازنة مع تعهدات الطرف الآخر برفع العقوبات".

واستطرد: "الاتفاق النووي والقرارات الأممية تشكل الاطار التي نلتزم به، بلغنا الطرف الآخر بوضوح، بالأمور التي يمكن أن نتنازل عنها والقضايا التي لا نستطيع التراجع عنها..الأبعاد المختلفة للضمانات التي نطالبها طرحت، وتم التوصل إلى تفاهمات في بعض جزئيات هذا الشأن، لكن لن يكون هناك أي اتفاق نهائي إن لم نتفق على جميع التفاصيل".

واستكمل: "نرفض تحديد أي سقف زمني مصطنع للمفاوضات".