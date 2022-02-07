living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيران تكشف عن آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا...

7
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت الخارجية الإيرانية إلى أنه "من المبكر جداً أن نتكهن بشأن مستقبل المفاوضات النووية"، مؤكدة أن "الوفد الإيراني يسعى لرفع العقوبات، وسوف يستمر في إطار خطوطنا الحمراء".
 
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "غدا يتوجه وفدنا المفاوض إلى فيينا..نتوقع أن تعود الوفود ولا سيما وفد الولايات المتحدة بقرارات واضحة بشأن رفع العقوبات..موضوعات هامة مازالت عالقة و ليس لها حل الا من خلال القرارات السياسية"، لافتا إلى أن "ثمن القرارات الخاطئة التي اتخذتها واشنطن لا يمكن دفعها من قبل الشعب الإيراني، ويجب أن ينالوا ثقة الإيرانيين".
 
وأضاف خطيب زادة: "نحن بانتظار رؤية خطوات على الأرض وتغيير سلوك الطرف الآخر، مشيرا إلى أنه "يجب على الأوروبيين أن يثبتوا إرادتهم وقدرتهم لاتخاذ قرارات مستقلة".
 
وأكمل: "الإعفاءات الأميركية ألغيت من قبل حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي تتعلق بالتعهدات النووية، وما حدث جزئية صغيرة بشأن الأمور التي تهتم بها واشنطن، لكن فيما يتعلق برفع العقوبات التي نركز عنها لم يحدث شيئا"، معتبراً أنه "من المهم أن يعود الوفد الأميركي بعد اتخاذ قراراته الصعبة، وأن إيران اتخذت هذه القرارات الصعبة ببقائها في الاتفاق رغم انسحاب واشنطن منه".
 
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إطار الاتفاق وأفق الاتفاق واضح جدا، والإجابات الأميركية وقراراتها توضح زمن توصلنا للاتفاق في فيينا"، مشددا على أنه "إذا أتت الوفود بنية للعمل بالتزاماتها، سيكون الاتفاق في المتناول".
 
وأكمل زادة: "توقيت التوصل إلى الاتفاق رهن بأجوبة الطرف الآخر وسرعة اتخاذ قراراته.. نحن عملنا ما علينا"، مؤكدا أن "إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اجراءاتنا وتعهداتنا النووية يجب أن تكون متوازنة مع تعهدات الطرف الآخر برفع العقوبات".
 
واستطرد: "الاتفاق النووي والقرارات الأممية تشكل الاطار التي نلتزم به، بلغنا الطرف الآخر بوضوح، بالأمور التي يمكن أن نتنازل عنها والقضايا التي لا نستطيع التراجع عنها..الأبعاد المختلفة للضمانات التي نطالبها طرحت، وتم التوصل إلى تفاهمات في بعض جزئيات هذا الشأن، لكن لن يكون هناك أي اتفاق نهائي إن لم نتفق على جميع التفاصيل".
 
واستكمل: "نرفض تحديد أي سقف زمني مصطنع للمفاوضات".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout