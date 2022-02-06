عباس: نواصل العمل مع إدارة بايدن ولا زلنا في انتظار تنفيذ التزاماتها

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه يواصل العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تعزيز العلاقات الثنائية، لكنه شدد على ضرورة أن تنفذ واشنطن التزاماتها لحماية حل الدولتين.

وقال عباس في كلمته خلال افتتاح المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ31: "نواصل العمل مع إدارة الرئيس بايدن، على تعزيز العلاقات الثنائية ولا زلنا في انتظار تنفيذ التزاماتها لحماية حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة".

كما أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "اتفاق أوسلو كان مرحليا، ولم نقدم من خلاله أية تنازلات تمس بثوابتنا، فقد أعاد المنظمة للوطن وأقمنا مؤسسات دولتنا على أرضنا".

وشدد عباس على أن "مواجهة التحديات يتطلب إنهاء فوريا للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، فالقدس وفلسطين فوق الجميع".