مع وصول جنود أميركيين لبولندا.. أوكرانيا تقلل من شأن مخاطر غزو روسي

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قال شاهد من رويترز إن طائرة تقل جنودا أميركيين هبطت في بولندا اليوم الأحد (السادس من فبراير/ شباط 2022) في إطار دعم واشنطن شركائها في حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا وسط حشد عسكري روسي على حدود أوكرانيا. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وجه يوم الأربعاء بإرسال قرابة 3000 جندي إضافي إلى بولندا ورومانيا، ضمن مساعي واشنطن لطمأنة الأعضاء الحلفاء الذين يساورهم القلق إزاء التحركات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن نحو 1700 جندي، معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا، سيُرسلون من فورت براغ بولاية نورث كارولاينا إلى بولندا. وجاء وصول الطائرة سي17 اليوم الأحد في أعقاب طائرة تقل قائد الفرقة 82 المحمولة جوا الميجر جنرال بالجيش الأميركي كريستوفر دوناهو، والتي وصلت أمس السبت إلى جانب عدد قليل من الطائرات التي تحمل عتادا عسكريا أمريكيا و"مجموعة طليعية".