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البرلمان العربي: تجميد قرار منح اسرائيل صفة مراقب بالإتحاد الأفريقي انتصار جديد لحقوق الشعب الفلسطيني

6
FEBRUARY
2022
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رحب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا، والخاص بتجميد عضوية اسرائيل كمراقب لدى الإتحاد الأفريقي، عقب انضمامها في أغسطس 2021 للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.

وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار صحح الموقف السابق الفردي لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، ويؤكد ان الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لن ينضب ولن تنال منه اي محاولات للكيان الصهيوني، مثمنا جهود الدبلوماسية العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.

وشدد البرلمان العربي على ان هذا القرار هو "انتصار جديد للشعب الفلسطيني ودعم لقضيته العادلة وصموده ونضاله ضد المحتل الاسرائيلي المغتصب لأرضه".

ونوه بالمواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، وقراراته التي تؤكد دوما "الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس".

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