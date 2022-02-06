أميركا: روسيا ستهاجم أوكرانيا خلال أيام

A + A -

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ترجح أن روسيا قد تتخذ خطوة عسكرية ضد أوكرانيا خلال أيام.



وأضاف سوليفان في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية, "نعتقد أن روسيا جهزت القدرات اللازمة لشن عملية عسكرية كبيرة ضد أوكرانيا".



وأضاف, "الهجوم الروسي قد يكون بأكثر من شكل إما عن طريق الاستيلاء على دونباس أو هجوم كامل أو سيبراني، وإذا غزت روسيا أوكرانيا فإنه لن يتم المضي قدما في مشروع الغاز نورد ستريم 2".

وفي ظل التصعيد بين موسكو والغرب حول أوكرانيا، أفاد تقرير للاستخبارات الأميركية, "بأن روسيا تسرع من استعداداتها لغزو أوكرانيا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.



وتوقع تقرير الاستخبارات الأميركية سقوط كييف في يومين.



وفي الأثناء، "أعلن الجيش الأميركي وصول التعزيزات العسكرية إلى بولندا، في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي–الأوكراني".



وكشف الجيش في بيان، السبت، "أن الجنرال كريستوفر دوناهيو قائد الفرقة 82 وصل إلى بولندا".



وأفاد المتحدث باسم الفيلق الثامن عشر المحمول جوا الذي تنتمي إليه الفرقة، مات فيسر في بيان، أن, "وجود فيلقنا يهدف إلى تعزيز القوات الأميركية الموجودة في أوروبا ويثبت التزامنا تجاه حلفائنا وشركائنا في الحلف الأطلسي".



وأضاف أن, "الفيلق الثامن عشر يضم قوات متمرسة في القتال جاهزة لتعزيز قدرة الحلف على ردع العدوان الروسي وهزمه".

ومن جانبه، قال ناطق باسم الجيش البولندي، برجنيسلاف ليتشينسكي لوكالة فرانس برس: "وصلت طلائع الجنود إلى مطار يسيونكا" في جنوب شرق البلاد مضيفا أن القسم الأكبر من الكتيبة الأميركية وقوامها 1700 جندي سيصل "قريبا".



وقال: "إن الاستعدادات اللوجستية بدأت منذ الأسبوع الماضي".



والسبت، حطت طائرة تقل جنودا من الفرقة الأميركية 82 المحمولة جوا في يسيونكا.



وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت يوم الأربعاء، "عن إرسال ثلاثة آلاف جندي أميركي إضافي إلى أوروبا الشرقية للدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي "من أي اعتداء" وسط محاولات دبلوماسية لإقناع موسكو بسحب قواتها المحتشدة على حدود أوكرانيا".



وتضاف القوات الأميركية الجديدة إلى 8500 جندي وضعهم الرئيس الأميركي جو بايدن، في حال تأهب نهاية يناير ليتم نشرهم في قوة الرد السريع التابعة للحلف الأطلسي إذا لزم الأمر.



ويتهم الغرب موسكو منذ نهاية عام 2021 بحشد آلاف الجنود على حدود أوكرانيا تمهيدا لغزو محتمل وهو ما تنفيه روسيا، مؤكدة أنها تسعى فقط لضمان أمنها.