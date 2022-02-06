إيران: مفاوضات فيينا شهدت تطورات إيجابية لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا

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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إيران تسعى بحزم وصراحة من أجل الوصول إلى اتفاق جيد.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن عبد اللهيان القول إن «تطورات إيجابية حصلت في مفاوضات فيينا لكنها ما زالت لا تلبّي توقعاتنا». وأضاف: «نحن نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة والعزم نؤكد حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية».



وتابع وزير الخارجية الإيراني: «سنتوصل إلى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة».



من جانبه، قال بوريل إن المفاوضات تمر بمنعطف مهم، و«من المتوقع أن تأتي جميع الأطراف إلى فيينا بأجندة واضحة ومن أجل التوصل إلى اتفاق والاستعداد لاتخاذ قرارات سياسية».



وكان مسؤول أميركي بارز قد أعلن يوم الجمعة أن الحكومة الأميركية أعادت إعفاء من العقوبات بما يسمح للدول بالتعاون مع إيران في المشروعات النووية السلمية، وذلك قبيل مرحلة حاسمة من المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران.



إلا أن إيران ردت بأنها ما زالت تحتاج إلى ضمانات من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ووصفت الرفع المحدود للعقوبات الأميركية بأنه «جيد ولكن ليس كافياً».