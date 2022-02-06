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المرشحة الرئاسية لوبان تعلن رغبتها في سحب فرنسا من الناتو

6
FEBRUARY
2022
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تعهدت المرشحة الرئاسية الفرنسية، زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، بأنها ستسحب فرنسا من الناتو في حالة فوزها.

وأوضحت زعيمة الجبهة الوطنية، أنه يجب القيام بذلك حتى لا يجر أحد آخر فرنسا إلى "صراعات خارجية". بالإضافة إلى ذلك، فهي تعتقد أن الدولة نفسها يجب أن تضمن حماية نفسها ومواطنيها، وفقًا لتقارير Le Figaro.

وبحسب السياسية، يجب على فرنسا التأكد من أن صوتها مسموع في الساحة الدولية، بما في ذلك من خلال مقعدها في مجلس الأمن الدولي. وشددت على أن باريس لا تنوي مشاركة هذا "الامتياز" مع أحد.

كما أشارت إلى فكرتها حول إصلاح الاتحاد الأوروبي وتحويله إلى تحالف الدول الأوروبية والذي ينبغي، في رأيها، أن يقوم على أساس سيادة الشعوب. وفي حديثها عن التحالف الجديد في يناير/كانون الثاني، دعت لوبان، على وجه الخصوص، إلى استعادة السيطرة الدائمة على حدود الدول وسحب المنتجات الزراعية من اتفاقيات التجارة الحرة.

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