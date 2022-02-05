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الوكالة الذرية: لا اتفاق في فيينا بلا التزام إيران

5
FEBRUARY
2022
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مع ترقب عودة المفاوضين إلى العاصمة النمساوية فيينا لاستكمال المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أنه بدون التزام طهران وتعاون كل الأطراف لن يكون هناك اتفاق.

وأضاف في مقابلة مع “العربية” اليوم السبت أنه “كلما تحاور الأطراف كلما خف الصراع وتقاربت وجهات النظر”.

وأوضح أن الوكالة الدولية تكثف جهودها لدعم التوصل لاتفاق، وضمان تنفيذه والالتزام به، مشيرا إلى أن المحادثات ماضية في الاتجاه الصحيح رغم صعوبة التحديات.

وطالب إيران بالتعاون والرد على أسئلة الوكالة والسماح بالوصول الكامل لأجهزة المراقبة على المنشآت النووية الإيرانية، لأنه بدون التزام السلطات الإيرانية وتعاون كل الأطراف لن يكون هناك أي اتفاق”. على حد قوله.

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