اتهام رجل بتثبيت كاميرات داخل مراحيض النساء في سفارة أستراليا ببانكوك

A + A -

وُجهت إلى موظف سابق لدى السفارة الأسترالية في بانكوك اتهامات قضائية، بعد العثور على كاميرات تجسس عدة في حمامات النساء في مقر البعثة الدبلوماسية، على ما قال مسؤول في كانبيرا، اليوم (السبت).

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية أن الشرطة الملكية التايلاندية ألقت القبض على موظف محلي سابق، الشهر الماضي.

وقال ناطق باسم الوزارة في بيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «راحة جميع الموظفين وخصوصيتهم تظلان أولوية بالنسبة للوزارة ونواصل تقديم الدعم المناسب».

ورفض الناطق الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن المسألة القانونية الجارية.

وقال رئيس قسم الشؤون الخارجية في الشرطة الملكية التايلاندية خمارين هسيري إن سفارة أستراليا تقدمت بشكوى ضد رجل في 6 يناير (كانون الثاني). وقالت الشرطة التايلاندية إن التحقيق جار في القضية.

ولم تتضح المدة التي استمر خلالها وجود الكاميرات في الحمامات، إذ لم ينكشف الأمر إلا بعد العثور على شريحة ذاكرة (SD) على أرضية الحمام، العام الماضي، بحسب تقرير لقناة «إيه بي سي» الأسترالية.

وقال خبير أسترالي في الدفاع والسياسة الخارجية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الحادث يمثل خرقاً أمنياً خطراً.

وأوضح الأستاذ الفخري للدراسات الاستراتيجية في الجامعة الوطنية الأسترالية هيو وايت: «إذا كان الأمن متساهلاً بما يكفي للسماح بتثبيت أجهزة، مثل الكاميرات، في أي مكان داخل منطقة آمنة، فهذا يشير إلى أن الإجراءات ليست مشددة بما فيه الكفاية لإبقاء السفارة آمنة».