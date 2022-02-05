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اكتشاف "متحور غامض" لكورونا في الصرف الصحي لمدينة أميركية

5
FEBRUARY
2022
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اكتشف باحثون "نوعا غامضا" من فيروس كورونا المستجد، وذلك في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك الأميركية.

وقال موقع "ديزيريت" إن فريقا من الباحثين في نيويورك اكتشف، في مياه الصرف الصحي بالمدينة، متحورا غامضا لكورونا لم يتم اكتشافه من قبل.

وذكر الباحثون، في ورقتهم البحثية، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن المتحور الغامض "يمكن أن يشكل خطرا على البشر"، مشيرين إلى أنه يحتوي على "طفرات فريدة".

وأوضحوا أنهم لم يعرفوا بعد مصدر هذا المتحور.

وقال عالم الفيروسات في كلية كوينز، جون دينيهي، إنه من المهم معرفة مصدر كل المتحورات، التي تظهر "لأن ذلك يساعد على فهم أفضل للفيروس نفسه".

وتعد الطفرات سمة مميزة لمعظم أنواع الفيروسات، مما يؤدي إلى ظهور متحورات أو سلالات جديدة منها.

وتثير متحورات كورونا قلق الأطباء، بشأن قدرتها على مقاومة مناعة الجسم الذاتية أو التصدي للقاحات المعروفة.

 

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