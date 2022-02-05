الناتو: ليس هناك أي حديث عن انضمام أوكرانيا إلى الحلف قريبا

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أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جيوانا أن الحلف لا يناقش انضمام كييف إليه في وقت قريب، مشيرا إلى عدم وجود توافق داخل الحلف بشأن احتمال عضوية أوكرانيا.

وقال المسؤول في تصريح لقناة "فرانس 24"، إن "لا أحد يتحدث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو في الوقت القريب"، مضيفا أنه "على السلطات الأوكرانية إجراء إصلاحات كثيرة في البلاد".

وتابع: "إضافة إلى ذلك يجب أن نتوصل إلى توافق في الناتو. واليوم لا يوجد توافق بشأن عضوية أوكرانيا المحتملة في الحلف".

وأشار نائب الأمين العام للناتو إلى أنه "مع ذلك لا يحق لأي دولة ثالثة أن تفرض الفيتو على القرار الذي يعتبر سياديا بالنسبة للدولة والمنظمة التي تريد الانضمام إليها"، مؤكدا أن مسألة العضوية في الناتو تتوقف على موقف الحلف والدولة المعنية حصرا.