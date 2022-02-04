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طيران التحالف يستهدف مطار صنعاء

4
FEBRUARY
2022
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استهدف طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية, مساء اليوم الجمعة, مطار صنعاء بغارة جوية عنيفة.

وكان طيران التحالف العربي جدد استهداف العاصمة اليمنية في وقت سابق اليوم.

وذكر مراسل روسيا اليوم في صنعاء، أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من العاصمة.

بينما ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أن التحالف شن ثلاث غارات جوية على الأقل على محافظة صنعاء، استهدفت إحداها محيط مطار صنعاء الدولي.

وكثّف التحالف في الآونة الأخيرة غاراته على اليمن، على خلفية استمرار هجمات الحوثيين على السعودية وتنفيذ الجماعة ضربات على مرافق مدنية في الإمارات.

روسيا اليوم
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