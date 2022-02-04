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سفارة اليابان: تقديم 8,45 مليون دولار مساعدة طارئة للأكثر حاجة

4
FEBRUARY
2022
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أعلنت سفارة اليابان في لبنان في بيان، أن حكومة بلادها “قدمت 8,45 مليون دولار اميركي كمساعدة طارئة للاشخاص الاكثر حاجة بمن فيهم اللاجئون والاطفال الذين يمرون بأزمات في وقت يزيد فيه اقتراب فصل الشتاء القاسي في لبنان من معاناتهم، ستشمل هذه المساعدة الانسانية توفير الملابس الشتوية، وادوات اصلاح المنازل، والغذاء، والمياه الصالحة للشرب، فضلا عن تعزيز الظروف الصحية والنظافة، وسيتم تنفيذها عبر المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وبرنامج الاغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (الاونروا)”.

وأشارت الى أنه “من المتوقع ان تحقق المساعدة الفوائد التالية:

“أ- سيحصل حوالي 18,000 شخص على الغذاء.
ب- سيحصل حوالي 297,800 شخص بمن فيهم النازحون داخليا واللاجئون، على المساعدة في مجالي المأوى والحماية.
ج- سيحصل حوالي 35,000 طفل وعائلة على خدمات الرعاية الصحية والمياه النظيفة والبطانيات والملابس الشتوية، بالاضافة الى اصلاح شبكات الصرف الصحي.
د- سيحصل حوالي 25,000 شخص على وقود للتدفئة”.

ولفتت الى “أننا ندرك تماما خطورة الازمة الانسانية المستمرة في لبنان حيث الضحايا الحقيقيون هم دائما الاطفال والاسر الاكثر حرمانا، في الوقت الذي يواجهون فيه ظروف الشتاء القاسية، قررت اليابان تكثيف تدخلاتها للتخفيف من معاناتهم. نحن نأمل ان يتلقوا رسالتنا من خلال المساعدة بأن “المجتمع الدولي سيقف الى جانبكم في جميع الاوقات”. كما تبقى اليابان ملتزمة بدعم شرائح المجتمع الاكثر حاجة في ظل الوضع الانساني المتدهور بالتعاون مع المجتمع الدولي كالصديق في وقت الضيق”.

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