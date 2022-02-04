الفاتيكان يفتتح سفارة “الكرسي الرسولي” في الامارات

A + A -

يفتتح الكرسي البابوي سفارة رسولية جديدة في أبوظبي، وأرسل البابا فرنسيس وفداً برئاسة رئيس الأساقفة، إدجار بينيا بارا، نائب الشؤون العامة لأمانة الدولة في الكرسي الرسولي، لافتتاح البعثة الدبلوماسية.

أقيم يوم الأربعاء قداس خاص في السفارة الرسولية الجديدة للاحتفال بافتتاحها برئاسة رئيس الأساقفة، إدجار بينيا بارا، وحضره المطران بول هيندر، النائب الرسولي لمنطقة جنوب شبه الجزيرة العربية، والمونسنيور (صاحب السيادة) كريسبين دوبييل، القائم بأعمال السفارة الرسولية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الفاتيكان “vaticannews”.

وقال رئيس الأساقفة بارا: “أنقل إليكم بكل سرور تحيات قداسة البابا فرنسيس وقربه الروحي. إن افتتاح السفارة الرسولية هو علامة أخرى على رعاية الأب المقدس الرعوية لشعب هذا البلد، ولا سيما الجالية الكاثوليكية، لأنه يُسمى بحق بيت البابا”.

وأضاف: “إن التمثيل الدبلوماسي الجديد للكرسي الرسولي دليل على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بالفعل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكرسي الرسولي”.

وتابع: “أتمنى أن تكون سفارة الكرسي الرسولي الجديدة هذه مكاناً لعقد اللقاءات وإجراء الحوار حول تعاوننا الثنائي لسنوات عديدة قادمة. ويحدوني الأمل أن تكون هذه السفارة بمثابة إطار لتعميق علاقاتنا الدبلوماسية. لذلك، وللمضي قدماً، دعونا نكثف جهودنا للترويج لمحتوى وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل المساعدة في بناء عالم أكثر عدلاً وسلماً”.