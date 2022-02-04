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الأردن.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا

4
FEBRUARY
2022
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سجل الأردن الجمعة 17 وفاة و21386 إصابة جديدة بكورونا وهي حصيلة قياسية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13288 وفاة و1301492 إصابة.
وبحسب الايجاز اليومي الصادر عن وزارة الصحة الأردنية، بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 28.68%.
كما أشار موجز الوزارة إلى تسجيل 12826 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1160624 حالة.
وسُجلت 228 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 216، ويرقد في العناية المركزة 1101 حالة.
وأظهر الموجز أيضا أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا وصل إلى 4602795، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4255981.

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