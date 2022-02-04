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أشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، "أننا لن تتراجع عن أي جهود قد تؤدي إلى وقف التصعيد، ولهذا الغرض، سيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا وأوكرانيا، في بداية الأسبوع المقبل".

ولفت، في تصريحات لقناة "بي إف إم" التلفزيونية، إلى أن "جهود ماكرون قد أحرزت تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة، خاصة خلال اجتماع المستشارين السياسيين في باريس، بزعماء دول نورماندي الأربعة".

وفي وقت سابق، أفاد الإليزيه، بأن "الرئيس الفرنسي، يبتوجه إلى موسكو ثم إلى كييف، أيام الإثنين والثلاثاء المقبلين".