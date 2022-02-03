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بوتين يستقبل رئيس الأرجنتين في موسكو قبل المغادرة معا إلى أولمبياد بكين

3
FEBRUARY
2022
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بحث رئيس روسيا فلاديمير بوتين في موسكو مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز واقع العلاقات بين الدولتين قبل توجههما معا إلى بكين لحضور مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأعرب بوتين، خلال محادثات جرت في الكرملين اليوم الخميس، عن امتنانه لفرنانديز، لافتا إلى أن الأرجنتين أصبحت أول دولة في نصف الأرض الغربي اعتمدت لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الروسي مخاطبا نظيره الأرجنتيني: "فترة تواجدكم في روسيا محدودة هذه المرة ويتوقف ذلك بطبيعة الحال على هذا الوضع الحالي (جائحة كورونا). آمل أن نتمكن من مواصلة اتصالاتنا الشخصية في الأرجنتين وهنا في روسيا، كما نتوجه معا إلى بكين لحضور الألعاب الأولمبية".

في الوقت نفسه، لفت بوتين إلى أن اجتماعهما في موسكو يتيح "فرصة ملائمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين الدولتين في أجواء هادئة"، مشددا على أن هناك كثيرا مما ينبغي لروسيا والأرجنتين فعله في سبيل تطوير تعاونهما الاقتصادي والتجاري.

بدوره، أقر فرنانديز بأن الأرجنتين تواجه حاليا وضعا معقدا بسبب تراكم ديونها أمام صندوق النقد الدولي وتفاقم الظروف الاقتصادية داخلها.

وأبدى الرئيس الأرجنتيني قناعته بأن سبب تراكم ديون دولته أمام صندوق النقد الدولي يكمن في اعتمادها في سياساتها كثيرا على نهج الولايات المتحدة اعتبارا من تسعينيات القرن الماضي.

وقال الرئيس إنه "يدعو بإصرار وحزم إلى وقف اعتماد الأرجنتين على صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة"، مؤكدا إحراز بعض التقدم في هذا السبيل منذ عام 2015.

ولفت إلى أنه يتعين على الأرجنتين البحث عن فرص جديدة، لا سيما في التعاون مع روسيا، قائلا إن دولتهم قد تصبح بمثابة "بوابة الدخول إلى أمريكا اللاتينية" بالنسبة لموسكو.

ولفتت تقارير إعلامية إلى أن اجتماع اليوم بين بوتين وفرنانديز جاء دون تبني إجراءات التباعد الصارمة التي شهدتها لقاءات بوتين الدولية السابقة في الفترة الأخيرة.

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