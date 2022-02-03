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"وول ستريت جورنال": العملية الأمريكية في سوريا استهدفت إرهابيا كبيرا

3
FEBRUARY
2022
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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤلين أمريكيين قولهم إن العملية التي نفذتها القوات الخاصة  في شمال غرب سوريا، تم التخطيط لها خلال الأيام القليلة الماضية واستهدفت إرهابيا كبيرا.
 
وبحسب الصحيفة، فإن "المهمة شملت استخدام طائرات حربية من طراز أباتشي وتم تنفيذ غارات جوية باستخدام طائرات بدون طيار"، مبينة أن "القوات الخاصة بالاشتراك مع قوات أخرى، داهمت موقعا في منطقة أطمة بمحافظة إدلب السورية لأكثر من ساعتين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وتدمير بعض المباني"، بحسب روايات شهود عيان، الذين أكدوا أن "القوات الأمريكية تبادلت إطلاق النار مع القوات المعادية على الأرض".
 
وأفادت بأن "موقع الغارة المبلغ عنه هو مبنى يقع على بعد حوالي 15 ميلا من قرية باريشا في سوريا حيث قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 في غارة نفذتها الولايات المتحدة".
 
وقال مسؤولون أمريكيون إن "العملية تم التخطيط لهت خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيرين إلى أنه "من المتوقع أن يلقي الرئيس جو بايدن كلمة حول أمام العملية العسكرية صباح الخميس، بحضور الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط".
روسيا اليوم
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