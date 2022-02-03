كندا.. شرطة أوتاوا تطلب تعزيزات لمواجهة احتجاجات مناهضي قيود "كوفيد-19"

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قال قائد شرطة أوتاوا، بيتر سلولي، إن شرطة المدينة طلبت وتلقت تعزيزات إضاقية من الشرطة الفيدرالية الكندية والإدارات من مناطق أخرى لمواجهة المتظاهرين المناهضين لـكوفيد=19 في المدينة.

وأضاف رئيس شرطة المدينة عبر مؤتمر، أن أشخاصا من جميع أنحاء البلاد وصلوا إلى أوتاوا للمشاركة في الاحتجاجات، وهناك أيضا العديد من المشاركين قدموا من الولايات المتحدة.

ووعد سلولي بمعاقبة المخالفين أيا كان محل إقامتهم وحذر من العواقب.

ووصف سلولي الاحتجاجات واسعة النطاق في أوتاوا بأنها حدث "ممول" ، وبأنها "غير مسبوقة وغير قانونية وخطيرة".

وتابع قائلا: "نحن لا ننشر جميع موارد الشرطة المتوفرة لدينا يوميا فحسب، ولكننا طلبنا أيضا تعزيزات إضافية واستلمنا قوات إضافية من شرطة الخيالة الكندية وشرطة مقاطعة أونتاريو والعديد من البلديات الأخرى في جميع أنحاء أونتاريو".

وأضاف أنه لم يتم استبعاد أي خيارات للتعامل مع الوضع الحالي، حيث يجري النظر في كل شيء بدءا من المفاوضات إلى استخدام القوة على خلفية الاحتجاجات واسعة النطاق. وتفكر السلطات في فرض أمر قضائي كوسيلة لإنهاء المظاهرات.

من ناحية أخرى تتوقع السلطات في أوتاوا أن حجم المظاهرات في المدينة قد يزداد بحلول نهاية الأسبوع.

وبدأت يوم السبت احتجاجات واسعة ضد قيود فيروس كورونا في أوتاوا، نظمت من قبل سائقي الشاحنات الكنديين. وطالبوا السلطات بإزالة جميع القيود.