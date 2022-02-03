واشنطن تحرّك «قوات دفاع» باتجاه شرق أوروبا

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أعلن المتحدث باسم «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)»، جون كيربي، أن الولايات المتحدة قررت إرسال قوات أميركية إلى دول في شرق أوروبا، لكنها لن تقاتل في أوكرانيا. وقال كيربي في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون، أمس الأربعاء: «قررنا إرسال قوات أميركية إلى بولندا وألمانيا ورومانيا»، مضيفاً أن تلك القوات سوف تتحرك «خلال أيام». وأوضح أن هذه القوات «لن تقاتل في أوكرانيا، لكنها ستضمن دفاعاً قوياً عن حلفائنا»، مشيراً إلى أن تلك القوات «ستواصل العمل تحت مظلة (الناتو) لتوفير قوات دفاعية غير هجومية شرق أوروبا».



وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة من حلف «الناتو» التي سترسل قوات إلى شرق أوروبا، وأن فرنسا ودولاً أخرى سترسل قوات أيضاً، مرحباً بقرار باريس نشر قواتها في رومانيا. وأكد كيربي على أن الولايات المتحدة تريد «إرسال رسالة واضحة وقوية إلى الرئيس الروسي، بأن حلف (الناتو) مهم للولايات المتحدة». وأضاف أنها رسالة لا لبس فيها بأن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع ضد أي اعتداء. غير أن كيربي شدد على أن واشنطن منخرطة بشكل جاد في الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.



وكانت وسائل إعلام أميركية قد كشفت عن أن نحو ألف جندي أميركي سينتقلون من ألمانيا إلى رومانيا بدعوة من حكومتها، في حين سينتقل ألفا جندي إضافي من قاعدة «فورت براغ» في كارولينا إلى ألمانيا وبولندا.



وقال مسؤولون أميركيون في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وافق رسمياً على نشر قوات أميركية إضافية في شرق أوروبا، من أجل «إظهار دعم الحلفاء في (الناتو) الذين يشعرون بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا». وقالت وكالة «رويترز» إن الرئيس بايدن قرر إرسال 3 آلاف جندي أميركي إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا، في حين تحدثت أوساط أخرى عن نشر بضعة آلاف آخرين من الجنود الأميركيين في وقت لاحق في دول حلف «الناتو» في جنوب شرقي أوروبا. وأوضحت أن بعض هذه القوات التي سيتم نشرها قريباً تتمركز بالفعل في أوروبا، بينما سيأتي البعض الآخر من الولايات المتحدة التي وضعت في حالة تأهب قصوى الأسبوع الماضي.



وكان البنتاغون قد أعلن، الاثنين، إجراء مباحثات مع حلفاء في شرق أوروبا بشأن احتمال نشر قوات أميركية. وأضاف أن أي قرار بشأن تحركات القوات الجديدة سيكون منفصلاً عن وضع نحو 8500 جندي أميركي قرر البنتاغون وضعهم في حالة تأهب قصوى، في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، لتعزيز قوة الرد السريع التابعة للحلف.



وفي حين يواصل البنتاغون التشديد على أن روسيا لا تزال تحشد أكثر من 100 ألف جندي من قواتها على الحدود مع أوكرانيا، ويحذر من أن توغلاً عسكرياً روسياً في أوكرانيا بات وشيكاً، عدّ تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة خلال مؤتمره الصحافي مع رئيس الوزراء المجري في موسكو، «محاولة لتخفيف حدة التوتر» وبدء مسار تراجعي في منسوب التهديد.



وقال بوتين إن الولايات المتحدة تحاول «جر روسيا إلى صراع مسلح في أوكرانيا؛ وهو ما لا تريده حكومته»، مشيراً إلى استعداده للانخراط في مزيد من الدبلوماسية، حتى مع إصراره على أن وجود «الناتو» في أوروبا الشرقية يهدد السلام العالمي. لكن تصريحاته خلت من تهديدات سابقة باتخاذ «إجراءات عسكرية تقنية» لم يحددها، إذا لم يمتثل الغرب لمطالبه. وقال بوتين إنه يأمل أن «يستمر الحوار» بشأن المطالب الأمنية لروسيا، مدعياً أن الولايات المتحدة هي التي أشعلت نيران الحرب، «ساعية إلى دفع روسيا إلى التحرك وخلق ذريعة لفرض عقوبات جديدة قاسية». وقال بوتين إن «أهم مهمة للولايات المتحدة هي احتواء التنمية الروسية»، وإن أوكرانيا هي مجرد أداة لتحقيق هذا الهدف «لجرنا إلى نزاع مسلح ثم إجبار حلفائهم في أوروبا على سن تلك العقوبات القاسية ضدنا».



وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، على تصريحات بوتين، مشبهة إياها بالحالة «عندما يصرخ الثعلب من أعلى بيت الدجاج أنه يخاف من الدجاج». وأضافت بسخرية: «نعرف من هو الثعلب في هذه الحالة».



بدوره؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه سيترك «الأمر لعلماء الكرملين هناك لتفسير كلام الرئيس الروسي».



من ناحية أخرى، عدّ إصرار بوتين على القول إنه «لا يزال يقيم رسالة الردود الأميركية والأطلسية على مطالبه الأمنية، وبأنه لا يزال يزن خطوته التالية»، رغم تلقيه إياها الأسبوع الماضي، أنه «استمرار لسياسة الغموض التي يعتمدها، في مواجهة الضغوط التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، وجاء قرار نشر القوات الأميركية ليضاعفها».



ويقول محللون عسكريون إن الحفاظ على تعزيزاته العسكرية الحالية، والتي تضمنت نقل قوات من على بعد آلاف الكيلومترات، سيصبح مكلفاً بشكل متزايد ويشكل تحدياً لوجيستياً لروسيا. وفي حال قرر بوتين إعادة تلك القوات إلى قواعدها من دون تحقيق «نصر دبلوماسي»، فإنها يمكن أن تُعدّ علامة ضعف، في حين أن شن هجوم على أوكرانيا أو القيام بأي عمل عسكري خطير، من المرجح أن يكون مكلفاً وله عواقب واسعة النطاق.



ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هاتفياً مع بوتين، بعد يوم من إجرائه زيارة إلى كييف، التي كان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته آخر قائد دولة في «حلف شمال الأطلسي» يزورها في تعبير عن تضامنه مع أوكرانيا.



وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن بلاده لا تريد «إلا السلام»، لكنه دافع أيضاً عن حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة خطر غزو روسي لها، مشدداً على ضرورة فرض عقوبات «وقائية» ضد موسكو.



وقال الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الهولندي: «لن نتخلى عن أي قطعة أرض، ولن نتنازل عن أراضينا مهما كان الثمن»، مشدداً على ضرورة فرض «إجراءات وقائية» لاحتواء روسيا. وشدد مارك روته على أن «كل الجهود» يجب أن تحدث بهدف «خفض التصعيد»، عادّاً أنه من «الضروري» أن «يستمر الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وبين روسيا و(حلف شمال الأطلسي)». وقال: «إذا لم يحدث ذلك، فإن هولندا واضحة بشأن تحليلها بأن أي عدوان جديد ضد أوكرانيا ستكون عواقبه وخيمة».



كما يتوقع أن يزور وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني أوكرانيا الأسبوع المقبل؛ إذ يخططان لزيارة الجبهة شرقاً حيث تخوض قوات كييف معارك ضد انفصاليين مدعومين من الكرملين.