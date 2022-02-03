واشنطن ترصد 5 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن تاجر مخدرات بوليفي

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رصد مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لتاجر المخدرات البوليفي ماكسيميليانو دافيل بيريز.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "بيريز هو الرئيس السابق للوكالة البوليفية لمكافحة تهريب المخدرات، ويُفترض أنه استغل منصبه لتنظيم تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة".

ورجحت أن المطلوب كان متورطا في تهريب المخدرات وتبييض الأموال أثناء رئاسته الوكالة.

وفي عام 2020، اتهمت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك بيريز بالتخطيط لاستجرار الكوكايين إلى الولايات المتحدة واستخدام الأسلحة وحيازتها لتنظيم تهريب المخدرات.