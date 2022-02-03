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بعد أنباء عن "منعها" دخول الامتحان.. تحقيق في ظروف وفاة طالبة عراقية

3
FEBRUARY
2022
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نعت وزارة التربية العراقية طفلة في الثانية عشر من العمر، قالت إنها توفيت "بعد أنباء تم تداولها بخصوص منع الفقيدة من الدخول لأداء الامتحان قبل أن تفارق الحياة".

وقال الصحفي الموصلي، عبد الله الجبوري لموقع "الحرة" إن "الأنباء التي انتشرت في المدينة، وعن طريق مقربين من عائلة الفتاة تشير إلى أنها منعت من أداء الامتحان بسبب عدم ارتدائها الحجاب، قبل أن تتوفى بعد نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بنزيف من الأنف".

ولم يستطع موقع الحرة تأكيد هذه الأنباء من المدرسة أو من عائلة الفتاة، في حين أكد مدير تربية نينوى أن القوانين "لا تمنع الحجاب، والموضوع الذي أثير في الإعلام بخصوص الحجاب، هو ليس في هذا الاتجاه".

وقالت وزارة التربية العراقية قالت إن وزيرها، علي الدليمي، "اتصل بعائلة الفتاة الفقيدة، سما الموصلية، إحدى تلميذات مدرسة أغادير للبنات التابعة لتربية نينوى ووجه بالمتابعة العاجلة لحادثة وفاتها والوقوف على حيثيات الموضوع".

وأضاف المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان إن " الدليمي أمر الجهات المعنية في تربية نينوى بإيلاء الموضوع الأهمية القصوى، والتأكد من صحة الأنباء التي تم تداولها بخصوص منع الفقيدة من الدخول لأداء الامتحان قبل أن تفارق الحياة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق المقصرين".

وأثارت الأنباء عن وفاة الطالبة الكثير من الحنق في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير تربية نينوى، إنه وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد من أمام منزل الطفلة إن "التربية لا تفرض قوانين متعلقة بالحجاب".

وأضاف أن "الموضوع لم يكن بهذا الاتجاه، وإنما باتجاهات عديدة تتعلق بحرص المدرسة على الطلبة"، من دون أن يوضح ما يعنيه.

وقال بيان لمديرية شرطة نينوى إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطفلة لم تطرد من الامتحان، وأنها خرجت من المدرسة قبل وقت الامتحان في الساعة الثامنة صباحا"

وأضاف البيان أن الطفلة كانت تعاني من مرض في القلب.

وتعهدت الشرطة بإجراء تحقيق "نزيه وعادل ومستقل" لمعرفة السبب الذي أدى بالفتاة إلى الخروج من المدرسة قبل وقت الامتحان.

ويجري الطلبة العراقيون من المراحل المنتهية، السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي، امتحانات "البكالوريا" في هذه الفترة.

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