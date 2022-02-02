وزير الدفاع الإيطالي: قريبون من لبنان شعباً وجيشاً

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أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أن تسلم الجيش اللبناني أول دفعة من الآليات الإيطالية "دليل على قرب إيطاليا والدفاع الإيطالي من لبنان وشعبه والجيش اللبناني".

ولفت غويريني في تصريح اوردته وكالة "آكي" الايطالية إلى أن "علاقة الصداقة التي تربط لبنان بإيطاليا تتميز بجذور تاريخية تستمد عمقها من الهوية المتوسطية المشتركة"، مشيرا إلى أن "وجودنا المستمر في البلاد من العام 1980 حتى الآن، يشهد على التزامنا الواضح للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها".

بيان السفارة الايطالية: وكانت سفارة إيطاليا قد اعلنت في بيان، أنه "جرى اليوم، في قاعدة بيروت البحرية، بحضور سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري وقائد العمليات العسكرية في القوات المسلحة الإيطالية الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو والملحق العسكري الإيطالي في لبنان الكولونيل ماركو زونا، حفل تسليم آليات وعتاد على شكل هبة مقدمة من إيطاليا للجيش اللبناني".



ولفتت الى أن "عملية التسليم تندرج في سياق التعاون المستمر بين إيطاليا ولبنان في قطاع الدفاع وفي إطار متابعة مؤتمر روما الثاني والمؤتمر الدولي الذي عقد عبر الفيديو تحت رعاية الأمم المتحدة، برئاسة وزيري دفاع إيطاليا وفرنسا في حزيران 2021. ومن المتوقع تسليم المزيد من العتاد بحلول نهاية عام 2022".



وأوضحت أن "عملية التزويد بالآليات والعتاد تعتبر إحدى ركائز الالتزام الدولي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وفي هذا السياق، يبقى الدفاع الإيطالي ملتزما بالمبادرات الهادفة إلى تسهيل حركة الجيش اللبناني، إذ تشكل ضرورة وأولوية استراتيجية للجيش اللبناني. في الواقع، أرسلت في الأشهر الأخيرة من إيطاليا إلى لبنان مساعدات غذائية ومواد لصيانة الآليات العسكرية".



وأشار البيان الى أن "هذه الدفعة الأولى من الآليات تشكل خير دليل ملموس على قرب إيطاليا والدفاع الإيطالي من لبنان وشعبه والجيش اللبناني وأتيحت لي الفرصة للاعلان عنها خلال زيارتي الأخيرة عشية عيد الميلاد عندما التقيت رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ونظيري اللبناني موريس سليم. هكذا علق الوزير غويريني على إرسال الآليات المخصصة للجيش اللبناني، وقال: "تتميز علاقة الصداقة التي تربط لبنان بإيطاليا بجذور تاريخية تستمد عمقها من الهوية المتوسطية المشتركة ويشهد وجودنا المستمر في البلاد من العام 1980 حتى الآن على التزامنا الواضح بالسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها".