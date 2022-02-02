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مصر.. الحبس للمعلمة "المتنمرة" بطالب "الاحتياجات الخاصة"

2
FEBRUARY
2022
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قضت محكمة جنح شبرا في محافظة القليوبية المصرية، الأربعاء، بحبس معلمة لمدة سنة وكفالة ألف جنيه بعد إدانتها بالتنمر على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت المعلمة التي تعمل لدى مدرسة في منطقة شبرا قد اتهمت بالتعدي على الطفل "بعبارات غير لائقة والسخرية منه أمام زملائه أثناء انعقاد حصة دراسية بعدما طلب الطالب الجلوس بأحد المقاعد الأمامية بالصف"، وفق صحيفة اليوم السابع.

ورفضت المعلمة طلب الطالب وعنفته أمام زملائه وعاقبته بتوجيهه إلى مديرة المدرسة.

ودفع هذا الأمر ولي أمر الطالب بتقديم بلاغ بالواقعة أحيل بعد ذلك إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المشار إليه.

وغلظت مصر عقوبة التنمر ضد الأشخاص "ذوي الإعاقة". وينص القانون الحالي على معاقبة المتنمر بالشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه (حوالي 6500 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه".

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