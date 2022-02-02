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مقتل شرطيين بإطلاق نار في كلية أمريكية

2
FEBRUARY
2022
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قتل رجلا أمن بالرصاص في حادث إطلاق نار وقع أمس الثلاثاء في حرم كلية في ولاية فرجينيا الأمريكية.
 
وأعلنت شرطة ولاية فرجينيا في بيان على "تويتر" أن رجلي أمن أحدهما مسؤول عن سلامة حرم كلية "بريدج ووتر" في فرجينيا قتلا بالرصاص قبل أن يفر المشتبه فيه بإطلاق النار من مكان الحادث.
 
وأضاف البيان أن رجال أمن من وكالات مختلفة وصلوا إلى حرم الكلية بعد الإبلاغ عن مطلق نار نشط.
 
وذكرت شرطة ولاية فرجينيا أنها ألقت القبض على المشتبه به، وهو شاب يبلغ 27 عاما ويدعى ألكسندر وايت كامبل، مشيرة إلى أنه كان مصابا "بجرح غير مهدد للحياة جراء طلق ناري".
 
ولم يتضح ما إذا كانت الشرطة قد أطلقت النار على المشتبه به، لكنها أكدت أنها وجهت إليه تهمة القتل العمد.
 
وأفاد العديد من الطلاب لصحيفة "واشنطن بوست" بسماع طلقات نارية بالقرب من مبنى الدراسة في حرم الكلية واضطرارهم إلى الاحتماء في مكانهم لأكثر من 3 ساعات.
 
وكتب حاكم ولاية فرجينيا، غلين يونغكين، في تغريدة على "تويتر": "اطلعت على الوضع في كلية بريدج ووتر. مطلق النار قيد الاحتجاز وشرطة الولاية والشرطة المحلية في مكان الحادث".
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