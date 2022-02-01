طفل يقطع أعضاءه التناسلية عن طريق الخطأ!

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قام طفل أفريقي من الغابون، بقطع جزء من أعضائه التناسلية عن طريق الخطأ باستخدام مطرقة أثناء مساعدته لوالدته في إعداد وجبة طعام في منزلهما.

ونُقل الطفل، البالغ من العمر 9 أعوام، على الفور إلى أحد المستشفيات في الغابون لتحديد مدى إصاباته وإجراء عملية جراحية. ووجد الأطباء أن طرف العضو الذكري كان مفصولًا جزئياً عن جسده، وأن مجرى البول، أو الإحليل وهو الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم، كان مقطوعا تماما.

وتمكن الطاقم الطبي من إعادة توصيل مجرى البول عبر إجراء “القسطرة” له، وهو أنبوب مرن يستخدم لتفريغ المثانة وتجميع البول في كيس تصريف، ثم قاموا بتقطيب نهاية العضو الذكري.

ويُذكر أن الطفل قد تعافى تماماً وأصبح يمارس مهامه اليومية بشكلٍ طبيعي.