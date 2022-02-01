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إغلاق السجون الفيدرالية كافة في الولايات المتحدة

1
FEBRUARY
2022
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أعلنت السلطات الأمريكية عن إغلاق السجون الفيدرالية في الولايات المتحدة بعد مقتل اثنين من السجناء وإصابة اثنين آخرين أمس الاثنين، خلال مشاجرة في سجن فيدرالي في تكساس.
 
وبحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، وقع الحادث في حوالي الساعة 11:30 صباح يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، في "USP Beaumont"، وهو سجن فيدرالي في بومونت، تكساس.
 
وأوضح شخصان مطلعان على الأمر للوكالة أن "المشاجرة تضمنت أعضاء من عصابة شارع "MS-13" العنيفة. 
 
وأشار مكتب السجون إلى أن الضباط في سجن تكساس لاحظوا قتالا بين عدة نزلاء واستجابوا لتأمين المنطقة، وأعلن وفاة اثنين من السجناء، في مستشفى محلي بعد الهجوم. وأصيب سجينان آخران ونقلا إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.
 
هذا وعانت وكالة السجون من العديد من الأزمات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك النقص الواسع، وسوء السلوك الخطير للموظفين، وسلسلة من حالات الهروب والوفيات.
 
وكان الإغلاق، الذي تم فرضه في أكثر من 120 سجنا فيدراليا تابعا للوكالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مدفوعا بمخاوف من انتقام محتمل والقلق من انتشار العنف إلى منشآت أخرى، حيث أنه أثناء الإغلاق على مستوى البلاد، يحتجز النزلاء في زنازينهم معظم اليوم وتلغى الزيارة.
 
وبسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في السجون الفيدرالية، تم بالفعل إلغاء الزيارات الاجتماعية في كل منشأة تقريبا، إذ أن استخدام الإغلاق الوطني نادر نسبيا، ونفذت الوكالة الإجراء في أبريل 2020 حيث بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في السجون على مستوى البلاد، ومرة أخرى بعد التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وقبل فترة وجيزة من تنصيب الرئيس جو بايدن. 
روسيا اليوم
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