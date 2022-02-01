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أرمينيا.. إنهاء صلاحيات رئيس البلاد رسميا

1
FEBRUARY
2022
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أفاد البرلمان الأرمني بإنهاء سلطات الرئيس أرمين ساركيسيان رسميا بعد نشر البروتوكول المناسب لرئيس البرلمان.
 
أعلن الرئيس الأرمني، أرمين ساركيسيان في 23 يناير الماضي استقالته من منصبه، موضحا قراره بغياب صلاحيات تسمح له بالتأثير على العمليات الأصلية للسياسة الخارجية والداخلية للبلاد. وفي اليوم التالي أفاد رئيس البرلمان، ألين سيمونيان، بأن قانون البرلماني ينص على أنه تتم حال عدم سحب مسؤول استقالته خلال أسبوع صياغة بروتوكول حول إنهاء صلاحياته يوقعه رئيس البرلمان. ويبدأ سريان مفعول الاستقالة فورا بعد نشر هذا البروتوكول.
 
وجاء في البروتوكول الذي تم نشره على موقع برلمان البلاد: "تعد صلاحيات رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان منتهية".
 
وتعقد الانتخابات الرئاسية المبكرة في الجمهورية في موعد لا يتجاوز 25 يوما ولا تزيد عن 35 يوما بعد فتح الوظيفة الشاغرة. وقبل ذلك ينفذ رئيس البرلمان واجبات رئيس الدولة.
 
ويتم انتخاب الرئيس في أرمينيا من قبل البرلمان لمدة 7 أعوام. لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسا إلا مرة واحدة.
روسيا اليوم
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