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الطاقة الذرية: إيران أوقفت العمل في مجمّع نووي بعد هجوم استهدفه

1
FEBRUARY
2022
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أوقفت الإنتاج في مجمع نووي سبق أن تعرض لعملية "تخريب" اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وقالت الوكالة إنها تبلغت من إيران إيقاف الإنتاج في مجمع تيسا النووي في مدينة كرج (غرب طهران) بعدما استهدف في يونيو الماضي، وأشارت إلى أن عمليات الإنتاج نقلت إلى مكان آخر.

ويضمّ المجمع ورشة لتصنيع مكوّنات أجهزة الطرد المركزي وآلات تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وأضافت الوكالة في بيان إن إيران قررت نقل عمليات الإنتاج من المجمع إلى "موقع جديد في أصفهان" حيث تمتلك منشأة نووية رئيسية.

وأشارت الوكالة إلى أنها "تمكّنت من تعديل إجراءات المراقبة وفقاً لذلك"، وأوضحت الوكالة الدولية المسؤولة عن مراقبة الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي أن "المفتّشين وضعوا أختاما على الآلات في ورشة كرج وأغلقوها بإحكام وسحبوا الكاميرات"، من تلك الورشة ثم ركّبوا تلك الكاميرات في منشأة أصفهان قبل أن تبدأ الإنتاج.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي أوروبي أن إيران قررت نقل الإنتاج إلى منشأة أصفهان لـ "دواع أمنية" بعد الهجوم الذي استهدف مجمع تيسا في 23 يونيو الفائت، وقال إن الموقع الجديد "محمي بشكل أفضل".

يذكر أن طهران تخوض منذ أشهر مفاوضات تهدف الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018، وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات مدرجة فيه.

وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المباحثات، ويتولى الأطراف الباقون، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين الإيرانيين والأميركيين.

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