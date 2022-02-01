ستيفاني وليامز: صناديق الاقتراع السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا

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جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز تأكيدها أن "السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا هو صناديق الاقتراع".وقالت ويليامز في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "عقد لقاء ممتاز اليوم بمقر حزب السلام والازدهار في طرابلس حيث أطلعت رئيس الحزب السيد محمد خالد الغويل ومجموعة متنوعة من أعضاء الحزب على أهداف مهمتي في ليبيا بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة".

وأضافت: "أجرينا نقاشا جيدا حول رؤية الحزب لمستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي، بما في ذلك إعادة الانتخابات إلى مسارها كأولوية. وشددت على أهمية دور الأحزاب السياسية في الحياة المؤسسية والسياسية للبلاد ورفع أصوات قرابة 3 ملايين مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت".

وأشارت إلى أنها أعادت التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا يمر صناديق الاقتراع.