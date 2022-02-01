living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرطة الألمانية تعلن توقيف رجلين يشتبه في قتلهما شرطيين بالرصاص

1
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الشرطة الألمانية أنها أوقفت مشتبه بهما في قتل شرطيين خلال عملية تنظيم حركة المرور، اليوم (الاثنين)، في منطقة زارلاند في جنوب غربي ألمانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
والمشتبه به الأول الذي أوقف هو رجل يبلغ 38 عاماً أصدرت الشرطة بحقه مذكرة بحث. وجاء تحديد هويته بعد ساعات من مقتل شرطيين صباح الاثنين في منطقة راينلاند بالاتينات (غرب)، كما أعلن ناطق باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقبضت عليه قوات التدخل الخاصة في سولتسباخ في منطقة زارلاند.

 

وبعد وقت قصير، قبض على مشتبه به آخر يبلغ 32 عاماً بدون مقاومة، بحسب المحققين الذين لم يُعطوا مزيداً من التفاصيل في هذه المرحلة.
وأطلقت عملية بحث واسعة النطاق صباح الاثنين بعد إطلاق النار على شرطيين خلال عملية تنظيم حركة المرور، من دون تحديد الدافع بعد وراء ذلك.
وقتل الشرطيان، وهما رجل يبلغ 29 عاماً، وشابة تبلغ 24 عاماً، على طريق ريفي قرب كوسيل، وهي بلدة قريبة من كايسيرسلاوترن، في ولاية راينلاند بالاتينات الإقليمية المجاورة لزارلاند.
وقد أثارت هذه الجريمة صدمة في ألمانيا حيث نادراً ما يقتل شرطيون، واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر ما حصل «عملية إعدام».
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «بيلد» اليومية، أطلق صيادون النار على الشرطيين في الرأس. وكان العنصران قد أرسلا رسالة لاسلكية قبل وقوع المأساة بقليل، تشير إلى أنهما أوقفا سيارة مشبوهة تحمل طريدة نافقة في صندوقها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout