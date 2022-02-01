الشرطة الألمانية تعلن توقيف رجلين يشتبه في قتلهما شرطيين بالرصاص

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أعلنت الشرطة الألمانية أنها أوقفت مشتبه بهما في قتل شرطيين خلال عملية تنظيم حركة المرور، اليوم (الاثنين)، في منطقة زارلاند في جنوب غربي ألمانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

والمشتبه به الأول الذي أوقف هو رجل يبلغ 38 عاماً أصدرت الشرطة بحقه مذكرة بحث. وجاء تحديد هويته بعد ساعات من مقتل شرطيين صباح الاثنين في منطقة راينلاند بالاتينات (غرب)، كما أعلن ناطق باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقبضت عليه قوات التدخل الخاصة في سولتسباخ في منطقة زارلاند.

وبعد وقت قصير، قبض على مشتبه به آخر يبلغ 32 عاماً بدون مقاومة، بحسب المحققين الذين لم يُعطوا مزيداً من التفاصيل في هذه المرحلة.

وأطلقت عملية بحث واسعة النطاق صباح الاثنين بعد إطلاق النار على شرطيين خلال عملية تنظيم حركة المرور، من دون تحديد الدافع بعد وراء ذلك.

وقتل الشرطيان، وهما رجل يبلغ 29 عاماً، وشابة تبلغ 24 عاماً، على طريق ريفي قرب كوسيل، وهي بلدة قريبة من كايسيرسلاوترن، في ولاية راينلاند بالاتينات الإقليمية المجاورة لزارلاند.

وقد أثارت هذه الجريمة صدمة في ألمانيا حيث نادراً ما يقتل شرطيون، واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر ما حصل «عملية إعدام».

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «بيلد» اليومية، أطلق صيادون النار على الشرطيين في الرأس. وكان العنصران قد أرسلا رسالة لاسلكية قبل وقوع المأساة بقليل، تشير إلى أنهما أوقفا سيارة مشبوهة تحمل طريدة نافقة في صندوقها.