بايدن يعرب عن نيته إدراج قطر على قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج "الناتو"

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن نيته إدارج الدوحة في قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بايدن خلال لقائه بن حمد في البيت الأبيض: "سأبلغ الكونغرس أنني سأصنف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو ما سيعكس أهمية علاقاتنا".