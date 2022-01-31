الاتحاد الأوروبي يشدد قيود السفر على من لم يتلق الجرعة التنشيطية ضد كورونا

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يطبق الاتحاد الأوروبي، قواعد جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الثلاثاء، ستجعل السفر أكثر صعوبة بين دول التكتل بالنسبة غلى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا قبل تسعة أشهر أو بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا على تلك الجرعة، على ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبموجب هذه القواعد، ستعتمد حالة التطعيم الصالحة للمسافر مع شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد-19، على ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد أكملوا التطعيم خلال الأشهر التسعة الماضية.

وتشير هذه القواعد إلى أن حالة التطعيم الخاصة بالمسافر والمرفقة بشهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد-19، ستكون سارية إذا حصل على جرعة معززة.

وبعد هذه الفترة، يمكن أن يخضع الشخص، الذي لا يتمتع بحماية إضافية نتيجة عدم تلقيه الجرعة المعززة، لنفس القيود التي يخضع لها المسافرون غير المطعمين عند عبور حدود الاتحاد الأوروبي.