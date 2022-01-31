living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استقالة وزير في حكومة هونغ كونغ بسبب حفلة عيد ميلاد!

31
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قدم وزير في حكومة هونغ كونغ، اليوم الاثنين، استقالته على خلفية حضوره حفلة عيد ميلاد إلى جانب عشرات المسؤولين والمشرعين، خلال التوصيات بتجنب التجمعات الكبيرة لمكافحة كورونا.
 
وقال وزير الشؤون الداخلية، كاسبار تسوي، في بيان: "قدمت استقالتي اليوم للرئيس التنفيذي وأعتزم ترك المنصب اليوم".
 
وأضاف: "بصفتي أحد المسؤولين الرئيسيين الذين يتولون زمام القيادة في مكافحة وباء كورونا، لم أكن أفضل مثال للآخرين".
 
وباتت حفلة عيد ميلاد ويتمان هانغ وهو عضو في أعلى هيئة تشريعية في الصين، والتي أقيمت في مطعم تاباس في 3 يناير، مصدر إحراج لرئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام حيث تنتهج حكومتها سياسة صارمة "صفر كوفيد" مماثلة لسياسة بكين.
 
وقالت لام، تعليقا على الحفل، إن المسؤولين فشلوا في أن يكونوا قدوة، وأمرت بفتح تحقيق.
 
وأظهرت صور من الحفلة مسربة لوسائل إعلام محلية، الحاضرين وهم يغنون الكاريوكي من دون ارتداء أقنعة واقية.
 
هذا وتحافظ هونغ كونغ على انتشار فيروس كورونا من خلال بعض قواعد Covid الأكثر صرامة في العالم، بما في ذلك الحجر الصحي الإلزامي الطويل لجميع الوافدين، والقيود على التجمعات العامة وارتداء الأقنعة الإجبارية في الأماكن العامة.
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout