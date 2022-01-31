استقالة وزير في حكومة هونغ كونغ بسبب حفلة عيد ميلاد!

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قدم وزير في حكومة هونغ كونغ، اليوم الاثنين، استقالته على خلفية حضوره حفلة عيد ميلاد إلى جانب عشرات المسؤولين والمشرعين، خلال التوصيات بتجنب التجمعات الكبيرة لمكافحة كورونا.

وقال وزير الشؤون الداخلية، كاسبار تسوي، في بيان: "قدمت استقالتي اليوم للرئيس التنفيذي وأعتزم ترك المنصب اليوم".

وأضاف: "بصفتي أحد المسؤولين الرئيسيين الذين يتولون زمام القيادة في مكافحة وباء كورونا، لم أكن أفضل مثال للآخرين".

وباتت حفلة عيد ميلاد ويتمان هانغ وهو عضو في أعلى هيئة تشريعية في الصين، والتي أقيمت في مطعم تاباس في 3 يناير، مصدر إحراج لرئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام حيث تنتهج حكومتها سياسة صارمة "صفر كوفيد" مماثلة لسياسة بكين.

وقالت لام، تعليقا على الحفل، إن المسؤولين فشلوا في أن يكونوا قدوة، وأمرت بفتح تحقيق.

وأظهرت صور من الحفلة مسربة لوسائل إعلام محلية، الحاضرين وهم يغنون الكاريوكي من دون ارتداء أقنعة واقية.

هذا وتحافظ هونغ كونغ على انتشار فيروس كورونا من خلال بعض قواعد Covid الأكثر صرامة في العالم، بما في ذلك الحجر الصحي الإلزامي الطويل لجميع الوافدين، والقيود على التجمعات العامة وارتداء الأقنعة الإجبارية في الأماكن العامة.