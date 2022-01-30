قداسة البابا: لضرورة المصالحة سواء في العلاقات الشخصية أو في العلاقات بين دول

A + A -

هنأ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، المحتفلين برأس السنة القمرية الجديدة، متمنيا لهم السلام وتجاوز جائحة كورونا.

وفي عظته التقليدية التي يلقيها أيام الآحاد على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان قال البابا فرنسيس: “بعد غد، في اليوم الأول من شباط/ فبراير يحتفل سكان شرق آسيا وبعض أنحاء العالم الأخرى برأس السنة القمرية الجديدة. بهذه المناسبة أقدم أحر تهاني وأتمنى أن ينعم الجميع في السنة الجديدة بسلام والصحة الجيدة والسعادة”.

وذكر أن جائحة كورونا ستمنع العديد من العائلات من الاجتماع وراء مائدة العيد هذه السنة، معربا عن أمله في “تجاوز هذا البلاء أيضا”.

وأشار بابا الفاتيكان في عظته إلى ضرورة “المصالحة سواء في العلاقات الشخصية أو في العلاقات بين دول”.