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ألمانيا: لا نتوقع ترخيص "السيل الشمالي 2" قبل حزيران

30
JANUARY
2022
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أعلنت برلين أنه من غير المرجح المصادقة على تشغيل مشروع أنابيب "السيل الشمالي 2" قبل نهاية يونيو المقبل، رغم تسجيل Nord Stream 2 AG شركة فرعية لها في ألمانيا.

وقال رئيس الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة يوخن هومان في حوار مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" نشر يوم الأحد: "الشركة المطلوبة للحصول على شهادة الترخيص، وفقا للقانون الألماني، قد تم تأسيسها وإدراجها في السجل التجاري. ولكن هناك خطوات أخرى لم يتم اتخاذها بعد. نتوقع أن تقدم Nord Stream 2 كافة الوثائق اللازمة".

وفي تشرين الثاني علقت الوكالة الألمانية إجراءات اعتماد "نورد ستريم-2" المسؤولة عن مشروع "السيل الشمالي-2"، مشيرة إلى أن العملية ستستمر بعد تسجيل شركة تابعة لها بألمانيا.

وتابع: "لا يمكننا استئناف النظر في الموضوع قبل تلقينا الوثائق بالكامل. وإذا نظرنا إلى مختلف المواعيد (المنصوص عليها في القانون) التي سيتعين الالتزام بها بعد ذلك، فسنصل سريعا إلى استنتاج مفاده أنه من غير المحتمل أن تكتمل (عملية الاعتماد) في النصف الأول من العام".

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وفي 2021 أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع.

وبعد ذلك تم ضخ الغاز في الأنبوبين وإتمام العمليات الفنية الأخرى لإتمام جاهزية الأنبوبين.

ويلقى المشروع معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا، وسبق أن أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الدور الجيواستراتيجي الكبير لخط أنابيب الغاز المذكور، معتبرة أنه أكثر من مجرد مشروع اقتصادي خاص، فيما شدد المستشار الألماني شولتس على أن عملية ترخيص "السيل الشمالي -2" في ألمانيا، تسير "بدون سياسة تماما". 

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