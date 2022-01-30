في فرنسا.. العثور على ابن الـ10 سنوات جثة مخبأة داخل حقيبة

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أعلنت النيابة العامة إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على والدة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات عُثر على جثته في حقيبة خارج باريس.

وبحسب المعلومات، فقد عُثر على الجثة يوم الخميس في بلدة Ferrieres-en-Brieشرق باريس.

وكشفت النيابة العامة المحلية أنه ألقي القبض على الأم، البالغة من العمر 33 عامًا، والتي كانت الشرطة تبحث عنها منذ أن أعلن زوجها عن اختفائها وابنهما، في بلدة تشويسي لو روا في منزل أحد أفراد أسرتها.

وفي البداية، فقد دُق ناقوس الخطر بعد العثور على دم في منزل العائلة وبدأت السلطات على الفور عملية البحث.

ومن خلال التحقيقات، عُثر على جثة الطفل “مخبأة في حقيبة على عجلات، في سلة قمامة” بالقرب من منزل الأسرة، بحسب ما قالت المدعية العامة من بلدة مو لوريلين بيرفيت.

وأضافت: “أصيب بجروح خطيرة عديدة، على الأرجح ناجمة عن طعنة”، مشيرة الى أنه سيتم تشريح الجثة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.