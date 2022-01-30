living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حالات إغماء جراء تسرب غاز في فندق بولاية أوهايو

30
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت السلطات الأميركية أن 16 شخصا على الأقل أصيبوا، وبعضهم في حالة حرجة، جراء تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون في فندق بولاية أوهايو.

وأكد قائد شرطة مدينة ميريزفيل، توني بروكس، وفقا لقناة WCMH المحلية، أن أولى البلاغات عن الحادث وردت في الساعة الـ5.30 تقريبا بعد ظهر يوم أمس السبت، حيث تم إخطار الشرطة بأن طفلة في سن عامين فقدت وعيها في فندق “هامبتون إين”، ثم وردت تقارير عن حالات مماثلة أخرى.

ولدى وصولهم إلى موقع الحادث، عثر عناصر أجهزة الطوارئ هناك على 16 شخصا غائبا عن الوعي في المنطقة المحيطة بالحوض.

وأشار بروكس إلى أن المحققين من إدارة إطفاء الحرائق اكتشفوا أن سبب الحادث يعود إلى نسبة غاز أحادي أكسيد الكربون في الجو بلغت مستوى يهدد حياة الناس.

وصرح رئيس إدارة إطفاء الحرائق في ميريزفيل، جاي ريلي، بأن مصدر التسرب لم يتم تحديده بعد، لكن تم سد كافة المصادر المحتملة وإخلاء المبنى من الناس.

وأكد متحدث باسم مستشفى “ميموريال” المحلي أنه تم إسعاف سبعة أشخاص من موقع الحادث، بينما وصل أربعة آخرون إلى المستشفى بأنفسهم، وبين هؤلاء ستة أطفال.

ولفت المتحدث إلى أن مصابين اثنين في حالة خرجة، لكنها مستقرة، بينما يقدر الأطباء حالة خمسة آخرين بأنها خطرة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout