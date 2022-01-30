في خطوة جديدة.. فرنسا تُجرّم “علاج التحويل الجنسي”

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أقرّت فرنسا قانوناً جديداً الثلاثاء يجرّم “علاج التحويل الجنسي” الّذي يعمل على تغيير الميول الجنسي للشخص من المثلية الجنسية إلى المغايرة الجنسية.

ووفق موقع بي بي سي، فقد وافق المجلس الوطني بالإجماع على هذا القانون، الّذي يُعاقب فيه المُدان بالسجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو (33.45 ألف دولار). ويُذكر أن العقوبات يمكن أن تزيد إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة إضافية قدرها 45 ألف يورو (حوالي 50 ألف دولار) في حال تم استهداف قاصراً أو البالغين المعرضين للخطر.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه الخطوة، مغرّداً على تويتر: “فلنكن فخورين، لأن هذه الممارسات غير الجديرة ليس لها مكان في الجمهورية، أن تكون على طبيعتك ليست جريمة، لأنه لا يوجد ما يتطلب العلاج أصلا”.

ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تحتفل فيه فرنسا بمرور 40 عاماً على إلغاء تجريم المثلية الجنسية.