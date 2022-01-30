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محمد بن زايد ورئيس إسرائيل يبحثان علاقات التعاون

30
JANUARY
2022
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، جوانب التعاون في ضوء “اتفاق السلام الإبراهيمي” الذي وقعه البلدان خلال عام 2020 إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها ولي عهد أبوظبي ورئيس دولة إسرائيل في قصر الوطن في أبوظبي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد في بداية اللقاء بالرئيس الضيف وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى مزيد من الخطوات لمصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة.

واستعرض ولي عهد أبوظبي ورئيس إسرائيل الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

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