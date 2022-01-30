قضية غسيل أموال ضخمة بنصف مليار دولار

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أدين مواطن ومقيم في السعودية بارتكاب جريمة غسل الأموال بعد التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأشارت الصحيفة السعودية نقلا عن مصادر في النيابة العامة إلى أن الشخصين امتهنا عملا مصرفيا دون ترخيص بعد تلقيهم أموالا من مجهولي الهوية والمخالفين بغرض التستر التجاري وإضفاء مشروعية على أموال مجهولة المصدر، وبعضها مكاسب من بيع المواد المخدرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم الابتدائي تضمن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة لديهما والتي تبلغ قرابة ملياري ريال (533 مليون دولار).

كما تم إيقاع غرامة قدرها 100 مليون ريال على الكيانات التجارية المشتركة في الجريمة والتي ساهمت في تحويل مبالغ مالية لبلد المقيم في محاولة لإضفاء المشروعية عليها.