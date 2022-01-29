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رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد تعرضها للفيروس

29
JANUARY
2022
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قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم السبت إنها تعزل نفسها بعد اتصالها الوثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وجاء التعرض خلال رحلة جوية من بلدة كيريكيري إلى أوكلاند أكبر مدن البلاد. وكانت الحاكمة العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو أيضا على متن الرحلة في 22 يناير ودخلت أيضا في العزل.

وزارت أرديرن وكيرو منطقة نورثلاند للقيام ببعض التصوير قبل العيد الوطني لنيوزيلندا، يوم وايتانغي، في 6 فبراير.

وحسب بيان لمكتب رئيسة الوزراء، فإن أرديرن لم تظهر لديها الأعراض وهي في حالة صحة جيدة.

وصنف مسؤولو الصحة 12 رحلة جوية "موبوءة" في وقت متأخر السبت، في إشارة محتملة إلى إصابة واحد أو أكثر مما كان على متنها.

وقال المسؤولون إن تسلسل الحمض النووي سيكتمل الأحد، ومن المتوقع أن يكون الشخص المصاب لديه متحور "أوميكرون".

وتمكنت نيوزيلندا من القضاء على كورونا أو احتوائه، حيث سجلت 52 حالة وفاة فقط بالفيروس بين سكانها البالغ عددهم 5 ملايين. لكن متحور "أوميكرون" بدأ يترسخ ومن المتوقع أن ينمو بسرعة خلال الأسابيع المقبلة.

وتم تطعيم نحو 77 بالمائة من سكان نيوزيلندا بشكل كامل، وفقا لتقرير لمؤسسة "أور وورلد". ويرتفع هذا الرقم إلى 93 بالمائة لمن هم في سن 12 عاما وأكثر، وفقا لمسؤولين نيوزيلنديين.

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